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Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"

Мир

Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с Pravda.Ru оценил сообщения The Washington Post о серьёзном конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов на территории этой страны.

Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"

"Данные WP являются очень большим преувеличением. Есть только два мэра, которые находятся в сложных отношениях не с президентом, а с его офисом. Речь идёт о Борисе Филатове и Владиславе Атрошенко, то есть главах Днепра и Чернигова соответственно. Эти политики критиковали советников Зеленского и выступали информаторами для конгрессвумен Виктории Спартц", — объяснил эксперт.

Также собеседник издания отметил, что власти лишили ближайшего бизнес-партнёра Филатова Геннадия Корбана гражданства. Он имел израильский паспорт, а на Украине запрещено двойное гражданство, пояснил специалист.

"Большинство мэров находится в тесном конструктивном контакте с украинскими властями. Раскола нет, есть напряжение. Оно вызвано обидой двоих руководителей городов", — заключил политолог.

Ранее журналисты The Washington Post рассказали о расколе между Зеленским и мэрами. По информации СМИ, они обвинили президента в сосредоточении всей власти в своих руках. Главы городов заявили, что лидер страны ослабляет оппонентов и пытается полностью контролировать материальную помощь со стороны Запада, написали в издании.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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