Леонков: покупка иностранных беспилотников принесёт России лишние проблемы

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, одним из итогов которых может стать договорённость о передаче Анкарой Москве беспилотников "Байрактар".

Эксперт в беседе с "МК" выразил неодобрение темами покупки иностранной вооружения Россией, которые муссируются журналистами. По мнению Леонкова, обсуждение подобных вопросов прессой вносит в общество диссонанс. Эксперт отметил, что когда говорят о возможном приобретении иранских беспилотников, фоном идёт разговор о кризисе в российской промышленности, а турецкими беспилотниками считаются "те самые, которые убивали наших ребят".

Сам Леонков неодобрительно относится к возможной покупке иностранных беспилотников, которая лишь добавит России много лишних технических проблем. В качестве альтернативы он предложил российской военной промышленности начать выпуск собственных аналогичных аппаратов.

"Если всю эту цепочку технических проблем выстроить, то получается, что покупкой таких иностранных беспилотников мы создаём себе только головную боль. Проще и намного выгодней заняться производством таких аппаратов самим, заодно, не позволяя ура-патриотам ловить на теме закупки импортных дронов "хайп”", — подытожил Леонков.