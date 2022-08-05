Музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев приехали в Луганскую Народную Республику.
"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", — сообщила администрация города Стаханов в своём Telegram-канале.
К посту прикреплена фотография, на которой все трое стоят в камуфляже перед городским мемориалом.
По словам Болонева, они со Шнуровым приехали в Донбасс для съёмок в новом фильме.
Болонев снялся в фильме "Турист", в котором повествуется о деятельности бойцов частной военной компании в Центральноафриканской республике. По данным СМИ, съёмки картины финансировал Пригожин.
Ранее шоумен и бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий рассказал, что Шнуров переехал из России в Швейцарию вместе с беременной женой.
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