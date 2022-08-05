Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посетил ЛНР

Музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев приехали в Луганскую Народную Республику.

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", — сообщила администрация города Стаханов в своём Telegram-канале.

К посту прикреплена фотография, на которой все трое стоят в камуфляже перед городским мемориалом.

По словам Болонева, они со Шнуровым приехали в Донбасс для съёмок в новом фильме.

Болонев снялся в фильме "Турист", в котором повествуется о деятельности бойцов частной военной компании в Центральноафриканской республике. По данным СМИ, съёмки картины финансировал Пригожин.

Ранее шоумен и бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий рассказал, что Шнуров переехал из России в Швейцарию вместе с беременной женой.