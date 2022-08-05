СБУ задержала украинца за призыв взорвать памятник Бандере* во Львове

Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, который призвал ударить ракетой по памятнику нацисту Степану Бандере* во Львове и передал представителям ДНР координаты расположения монумента.

Украинское интернет-издание "Страна" опубликовало скриншоты переписки задержанного, в которой он просит выпустить один "Калибр" по памятнику Бандере*.

Ранее газета New York Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Германии Андрея Мельника за восхваление Степана Бандеры*, которое взбесило немцев. В Сети ходят слухи, что Мельник может быть назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

* лидер "Организации украинских националистов"** (ОУН**), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещённая на территории России.