Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
СБУ задержала украинца за призыв взорвать памятник Бандере* во Львове
Алла Пугачёва приобрела гипербарическую барокамеру за 3 миллиона
Хабаровские врачи спасают пациентов от ампутаций уникальным способом
Слуцкий: интерес к русской культуре продолжает расти во всём мире
Депутат Сухарев предложил конфисковать имущество уехавших из России звёзд
Сами убираются и питаются в супермаркетах: как выживают за рубежом олигархи РФ
Баранец: в Донбассе от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел
Военкор Руденко: союзные силы взломали оборону ВСУ в Авдеевке
Немцы назвали экс-посла Украины Мельника нытиком после его жалоб в адрес ФРГ

Политолог Брутер заявил, что вся деятельность Франции является контрроссийской

Мир

Все действия Франции направлены против Российской Федерации, поэтому неудивительно, что её признали недружественным государством. Об этом заявил политический эксперт Владимир Брутер. По его мнению, президент Эммануэль Макрон пользовался контактами с Москвой ради собственного пиара и для того, чтобы дезинформировать Кремль.

Эксперт считает, что отношения с Парижем нужно было прервать уже давно. Однако Россия надеялась, что слова Макрона о мирном урегулировании проблемы были искренними, отметил Брутер.

"Он просто пытался в своих интересах эксплуатировать данную тематику. Вся деятельность является контрроссийской", — заключил эксперт в беседе с ФАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь.

Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Мир. Новости мира
Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова Нарва вышла на защиту Танка-34 и поддержит СВО России в Эстонии Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Новости Украины
На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"
Силовые структуры
В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Силовые структуры
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Последние материалы
Депутат Сухарев предложил конфисковать имущество уехавших из России звёзд
Сами убираются и питаются в супермаркетах: как выживают за рубежом олигархи РФ
Баранец: в Донбассе от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел
Израильские учёные исследовали влияние запаха людей друг на друга
Военкор Руденко: союзные силы взломали оборону ВСУ в Авдеевке
Немцы назвали экс-посла Украины Мельника нытиком после его жалоб в адрес ФРГ
О паритете с ВС РФ даже мечтать не стоит: ВСУ не хватает вооружения
Китай прекратил военное сотрудничество с США из-за визита Пелоси на Тайвань
Житель Татарстана обманом получил кредит в банке на 60 миллионов рублей
Арестович заявил, что иранские беспилотники уже на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников