Все действия Франции направлены против Российской Федерации, поэтому неудивительно, что её признали недружественным государством. Об этом заявил политический эксперт Владимир Брутер. По его мнению, президент Эммануэль Макрон пользовался контактами с Москвой ради собственного пиара и для того, чтобы дезинформировать Кремль.
Эксперт считает, что отношения с Парижем нужно было прервать уже давно. Однако Россия надеялась, что слова Макрона о мирном урегулировании проблемы были искренними, отметил Брутер.
"Он просто пытался в своих интересах эксплуатировать данную тематику. Вся деятельность является контрроссийской", — заключил эксперт в беседе с ФАН.
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