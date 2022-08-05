Политолог Брутер заявил, что вся деятельность Франции является контрроссийской

Все действия Франции направлены против Российской Федерации, поэтому неудивительно, что её признали недружественным государством. Об этом заявил политический эксперт Владимир Брутер. По его мнению, президент Эммануэль Макрон пользовался контактами с Москвой ради собственного пиара и для того, чтобы дезинформировать Кремль.

Эксперт считает, что отношения с Парижем нужно было прервать уже давно. Однако Россия надеялась, что слова Макрона о мирном урегулировании проблемы были искренними, отметил Брутер.

"Он просто пытался в своих интересах эксплуатировать данную тематику. Вся деятельность является контрроссийской", — заключил эксперт в беседе с ФАН.