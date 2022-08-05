Британские политики и обозреватели признали, что Киеву не удастся победить

Не все британские политики разделяют позицию официального Лондона по поводу украинского конфликта. В числе несогласных — бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин, призвавший прекратить поставки вооружения Киеву и начать мирные переговоры.

После того, как слова британского оппозиционера появились в западной прессе, обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова напомнила, что предложение Корбина относительно Украины не ново.

"Он на протяжении последних месяцев выступал в подобном ключе. Как правило, ему всегда доставалось за пацифизм, но тут вдруг его точку зрения решили взять на вооружение", — отметила Никифорова.

С точкой зрения Корбина согласился даже отъявленный русофоб, аналитик британского издания Daily Mail Стивен Гловер, который до сих пор не разделял его миротворческих настроений.

"Украине уже не удастся выиграть войну и вернуть себе потерянные земли, поэтому Киеву придется садиться за стол переговоров", — сказал Гловер.