Не все британские политики разделяют позицию официального Лондона по поводу украинского конфликта. В числе несогласных — бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин, призвавший прекратить поставки вооружения Киеву и начать мирные переговоры.
После того, как слова британского оппозиционера появились в западной прессе, обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова напомнила, что предложение Корбина относительно Украины не ново.
"Он на протяжении последних месяцев выступал в подобном ключе. Как правило, ему всегда доставалось за пацифизм, но тут вдруг его точку зрения решили взять на вооружение", — отметила Никифорова.
С точкой зрения Корбина согласился даже отъявленный русофоб, аналитик британского издания Daily Mail Стивен Гловер, который до сих пор не разделял его миротворческих настроений.
"Украине уже не удастся выиграть войну и вернуть себе потерянные земли, поэтому Киеву придется садиться за стол переговоров", — сказал Гловер.
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