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Захарова: "В администрации Байдена - полный раздрай"

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Администрации американского лидера Джо Байдена "досталось" от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, иронично отметившей, что там царит полный хаос, поскольку президента США окружают "специалисты очень узкой специализации".

Захарова: "В администрации Байдена - полный раздрай"

Таким образом Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего ранее о своём намерении найти возможность поговорить по поводу обмена заключёнными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Камбодже в рамках встречи АСЕАН. Блинкен собирался для этого "поймать господина Лаврова за пуговицу, если только ему представится такая возможность".

"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена — полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", — пошутила Захарова в своём Telegram-канале, сославшись на миниатюру Райкина, видео которой она добавила к своему посту.

В известной миниатюре комика описывается, как несколько "специалистов очень узкого профиля" — отдельно по пуговицам, карманам и т. д., — вместе никак не могут сделать нормальный костюм.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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