Захарова: "В администрации Байдена - полный раздрай"

Администрации американского лидера Джо Байдена "досталось" от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, иронично отметившей, что там царит полный хаос, поскольку президента США окружают "специалисты очень узкой специализации".

Таким образом Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего ранее о своём намерении найти возможность поговорить по поводу обмена заключёнными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Камбодже в рамках встречи АСЕАН. Блинкен собирался для этого "поймать господина Лаврова за пуговицу, если только ему представится такая возможность".

"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена — полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", — пошутила Захарова в своём Telegram-канале, сославшись на миниатюру Райкина, видео которой она добавила к своему посту.

В известной миниатюре комика описывается, как несколько "специалистов очень узкого профиля" — отдельно по пуговицам, карманам и т. д., — вместе никак не могут сделать нормальный костюм.