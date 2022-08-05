Ищенко: США попытаются разбить Украину об Россию перед тем, как её бросить

Украину невозможно оценить адекватно. Этого не смогли правильно сделать ни США, ни даже российские власти. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт считает, что по возможностям спецслужб Россия не уступает американцам, а по огромному количеству личных связей и близости расположения даже их превосходит. Однако, несмотря на всё это, адекватных оценок происходящего на Украине на официальном или неофициальном уровне в России давалось очень мало, заявил аналитик в беседе с изданием "Военное дело".

По мнению политолога, США изначально хотели сделать Украину сильным проамериканским государством, но потом, когда не получили ожидаемых результатов, просто решили её уничтожить.

Сейчас Украина является всего лишь инструментом в руках США, причём инструментом, который не жалко выбросить, подчеркнул Ищенко.

Эксперт добавил, что до этого американцы постараются нанести им как можно больше ударов России.

Удержать Украину США не смогут, однако перед тем, как избавиться от неё окончательно, они попытаются разбить её об Россию, что соответствует логике, заключил политолог.