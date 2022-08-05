Алёхин: взятие Песков позволит союзным силам зачистить тыл и продвинуться вперёд

Полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал, что повлечёт за собой взятие под контроль населённого пункта Пески.

По мнению обозревателя, освобождение Песков даст определённую свободу союзным силам, позволит им зачистить тыл, что, в свою очередь, даст им возможность пройти вперёд.

Помимо этого, Алёхин посоветовал спокойнее относиться к обрывочным заявлениям об освобождении города, и не опережать события.

"Полный контроль над населенным пунктом — это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту", — пояснил свою точку зрения Алёхин в беседе с "Украиной.ру".

Также эксперт считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить Донбасс, и усилить группировку украинских войск вдоль Днепра.