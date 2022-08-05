Полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал, что повлечёт за собой взятие под контроль населённого пункта Пески.
По мнению обозревателя, освобождение Песков даст определённую свободу союзным силам, позволит им зачистить тыл, что, в свою очередь, даст им возможность пройти вперёд.
Помимо этого, Алёхин посоветовал спокойнее относиться к обрывочным заявлениям об освобождении города, и не опережать события.
"Полный контроль над населенным пунктом — это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту", — пояснил свою точку зрения Алёхин в беседе с "Украиной.ру".
Также эксперт считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить Донбасс, и усилить группировку украинских войск вдоль Днепра.
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