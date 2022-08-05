Журналисты сообщили, что члены комитета парламента Германии по правам человека намерены отправиться на остров Тайвань в конце октября.
По информации DPA, немецкие власти собираются включить в состав делегации
Как отметили в СМИ, пока Берлин планирует поездку восьми парламентариев. Вместе с этим журналисты подчеркнули, что вероятный визит не связан с полётом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Азиатское турне немецкие чиновники планировали ещё до пандемии COVID-19, сказали в агентстве.
Предположительно, представители ФРГ посетят не только Тайбэй, но и Японию, Гонконг. Мероприятия пройдут с 22 по 30 октября, добавили сотрудники СМИ.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев счёл поездку Пелоси на остров "выходкой оборзевших властей США".
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