Японский журналист Эми Кавагути-Мана представил своё видение сложившейся на сегодня политической обстановки в Германии. По его мнению, социал-демократическая партия (СДПГ) не добилась значительных успехов после семи месяцев правления.
Основным результатом, которого удалось достичь, является закон облегчающий смену пола, считает руководство партии. Но тему энергетического кризиса в стране верхушка СДПГ старается не обсуждать, заметил обозреватель в статье Shukan Gendai.
Он считает, что во всём происходящем виноват канцлер Олаф Шольц. Автор называет его "хитрым" и "недальновидным" политиком.
По словам Кавагути, ситуацию осложняет политика "зелёных", намеренных укреплять энергобезопасность страны. Немцы всё ещё продолжают поддерживать их.
Однако недовольство граждан ФРГ энергетической политикой чиновников заставляет их изменить свои прежние позиции, например, в отношении атомной энергетики. На протяжении почти 40 лет Германия пыталась от неё избавиться, но затем снова решила ею воспользоваться, отметил журналист.
Санкции против России Германия может отменить из-за того, что столкнётся с энергетическим кризисом, заключил японский публицист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея предложила РФ военную помощь.