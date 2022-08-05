Shukan Gendai: Германия готова снять санкции с России

Японский журналист Эми Кавагути-Мана представил своё видение сложившейся на сегодня политической обстановки в Германии. По его мнению, социал-демократическая партия (СДПГ) не добилась значительных успехов после семи месяцев правления.

Основным результатом, которого удалось достичь, является закон облегчающий смену пола, считает руководство партии. Но тему энергетического кризиса в стране верхушка СДПГ старается не обсуждать, заметил обозреватель в статье Shukan Gendai.

Он считает, что во всём происходящем виноват канцлер Олаф Шольц. Автор называет его "хитрым" и "недальновидным" политиком.

По словам Кавагути, ситуацию осложняет политика "зелёных", намеренных укреплять энергобезопасность страны. Немцы всё ещё продолжают поддерживать их.

Однако недовольство граждан ФРГ энергетической политикой чиновников заставляет их изменить свои прежние позиции, например, в отношении атомной энергетики. На протяжении почти 40 лет Германия пыталась от неё избавиться, но затем снова решила ею воспользоваться, отметил журналист.

Санкции против России Германия может отменить из-за того, что столкнётся с энергетическим кризисом, заключил японский публицист.