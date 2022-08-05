CCTV: авианосец США "Рональд Рейган", сопровождавший Пелоси, отошёл от Тайваня

Авианосец ВМС США "Рональд Рейган" начал отдаляться от Тайваня на фоне масштабных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

Профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин рассказал в прямом эфире, что американский авианосец отошёл от острова на сотни километров.

"Авианосец "Рональд Рейган", сопровождавший спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отступил ночью", — сказал он.

Учения китайской армии с боевыми стрельбами вокруг Тайваня начались в четверг, 4 августа. Манёвры КНР стали ответом на рабочую поездку Пелоси в Тайбэй.

Политический эксперт Ростислав Ищенко считает, что НОАК может начать спецоперацию на Тайване в самый неожиданный для Вашингтона момент из-за визита спикера палаты представителей США на остров. По его мнению, Китай выбирает подходящее время для осуществления атаки.