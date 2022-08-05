Премьер Венгрии Орбан выступил в Техасе против ЛГБТ: "Оставьте детей в покое"

Премьер-министр Венгрии Орбан оказался признавать исключительные права ЛГБТ-сообщества. По его словам, семья должна состоять из папы-мужчины и мамы-женщины.

Главу венгерского правительства Виктора Орбана пригласили выступить на Конференции консервативных политических действий в США. В своей речи премьер отметил, что его убеждения во многом расходятся с популярной на Западе либеральной повесткой.

"Я уже вижу завтрашние заголовки: ультраправый европейский расист и силач-антисемит, троянский конь Путина, выступает на конференции консерваторов", — предположил Орбан.

Он выступил с резкой критикой глобализации, так как это, по словам политика, ведёт к эскалации и продлению войны и снижает шансы человечества на мирное существование.

Отдельно дипломат коснулся американских законов, которые разрешают однополые браки и позволяют несовершеннолетним детям самостоятельно выбирать себе пол.

"Оставьте детей в покое", — попросил он.

Ранее действия нынешней администрации США раскритиковал Дональд Трамп. Экс-президент уверен, что решение Нэнси Пелоси посетить Тайвань разозлит Китай и серьёзно ухудшит отношения между Пекином и Вашингтоном.