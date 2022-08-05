Washington Post: мэры крупных городов Украины поднимают бунт против Зеленского

Стремление Владимира Зеленского сосредоточить всю власть на Украине в своих руках очень не понравилось мэрам крупных городов страны.

Несмотря на то, что в Киеве всё чаще слышны призывы к мирным переговорам с Москвой, украинский президент продолжает говорить о вооруженном противостоянии. В регионах страны он создаёт военные администрации, щедро финансирует новые региональные власти и оттесняет от местного управления существующее руководство.

Мэры крупных украинских городов уверены, что таким образом Зеленский пытается удержать контроль над финансовой помощью западных стран и делает всё для ослабления политических оппонентов, пишет американское издание The Washington Post.

Автор статьи напомнил, что партия Зеленского "Слуга народа" плохо выступила на местных выборах 2020 года. Даже в родном для президента Кривом Роге кресло мэра занял оппозиционер.

Ранее с открытой критикой киевского режима выступили главы Чернигова, Днепра и Ровно.