Вассерман: лидер Китая считает "зашкваром" встречу с Зеленским

Украина пытается изменить пророссийскую ориентацию Китая, тогда как Вашингтон уже перестал интересоваться Киевом, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание лично встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпинем, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Вассерман считает, что после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон сменил фокус внимания с Украины на Китай.

"Что касается самого товарища Си, то, полагаю, возможность контакта с президентом Зеленским он воспринимает как-то, что называется в уголовном мире "зашкваром". Подобная встреча может только опозорить", — сказал депутат в беседе с ФАН.

По словам Вассермана, перед промежуточными выборами в сенат, которые состоятся в ноябре 2022 года, Вашингтон хочет сменить тему с Украины на Китай.