Украина пытается изменить пророссийскую ориентацию Китая, тогда как Вашингтон уже перестал интересоваться Киевом, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание лично встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпинем, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Вассерман считает, что после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон сменил фокус внимания с Украины на Китай.
"Что касается самого товарища Си, то, полагаю, возможность контакта с президентом Зеленским он воспринимает как-то, что называется в уголовном мире "зашкваром". Подобная встреча может только опозорить", — сказал депутат в беседе с ФАН.
По словам Вассермана, перед промежуточными выборами в сенат, которые состоятся в ноябре 2022 года, Вашингтон хочет сменить тему с Украины на Китай.
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