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Киевские власти перенесли дату "контрнаступа и перемоги" на следующий год

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Неназванный украинский чиновник заявил, что киевские власти перенесли дату "контрнаступа и перемоги" на следующий год.

Украинские власти не рассчитывают получить от Запада достаточно оружия для планирования контрнаступательной операции в этом году. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей для планирования какого-либо решительного контрнаступления в этом году. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы вооружений", — сказал он.

По словам чиновника, Киев может в полной мере использовать всё запрашиваемое западное оружие. При этом на данный момент у украинской армии нет даже 30% необходимого для наступления вооружения, добавил он.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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