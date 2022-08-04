Киевские власти перенесли дату "контрнаступа и перемоги" на следующий год

Неназванный украинский чиновник заявил, что киевские власти перенесли дату "контрнаступа и перемоги" на следующий год.

Украинские власти не рассчитывают получить от Запада достаточно оружия для планирования контрнаступательной операции в этом году. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей для планирования какого-либо решительного контрнаступления в этом году. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы вооружений", — сказал он.

По словам чиновника, Киев может в полной мере использовать всё запрашиваемое западное оружие. При этом на данный момент у украинской армии нет даже 30% необходимого для наступления вооружения, добавил он.