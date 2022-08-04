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Эксперт Маслов сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом

Мир

Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поездкой Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году. Маслов заявил, что может провести параллели визита Пелоси на Тайвань только с Карибским кризисом, который чуть не закончился ядерной войной.

По мнению Маслова, сейчас главное, чтобы у президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина хватило здравомыслия, чтобы не обрушить всю мировую систему ради контроля над регионом. В беседе с "Украиной.ру" эксперт отметил, что во время Карибского кризиса от ядерной войны мир спас телефонный разговор Кеннеди и Хрущева, после которого СССР вывез ракеты с Кубы.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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