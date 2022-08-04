Суздальцев: велика вероятность, что гражданам РФ перестанут выдавать визы в ЕС

Велика вероятность, что гражданам РФ перестанут выдавать визы в ЕС. Об этом заявил политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, комментируя Pravda.Ru заявление главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который хочет добавить в санкции запрет на выдачу россиянам виз в ЕС.

Суздальцев заявил, что эстонский политический класс и правящая элита очень пристрастно относятся к российской теме. Поэтому, по его мнению, велика вероятность, что в санкционный пакет попадёт запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

Эксперт рассказал, что эстонские политики очень чётко ориентированы против России. Он отметил, что сейчас главной темой у них является уничтожение танка, который стоит в Нарве и символизирует освобождение Эстонии от фашистских захватчиков. По словам Суздальцева, эстонское руководство занято только этим памятником, а проблемы газа, инфляции и цен ушли на второй план.

"Вот эта тема — прекратить выдачу гражданам России шенгенских виз — это тоже одна из таких ярких тем, которая должна как-то поддержать нынешние коалиции, которые существуют на внутренней эстонской политической арене. Эстония сейчас одна очень четко ориентирована против России, и надо поддерживать это реноме, что позволяет в будущем рассчитывать на некоторые поддержки финансовые со стороны Брюсселя", — уверен политолог.

Однако он отметил, что от этого запрета больше всего пострадает туризм Прибалтики, потому что он сильно зависит от российских туристов. По мнению Суздальцева, развивать добрососедские отношения с Россией Прибалтика не может, потому что "есть запрос из-за океана".

"Тогда надо делать так, чтобы все эти потери, которые понесёт Прибалтика от своих действий в отношении транзита и в отношении туризма, были компенсированы Западом, Евросоюзом", — подытожил эксперт.

Руководитель министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в следующий пакет санкций против Российской Федерации следует добавить запрет на выдачу гражданам РФ въездных виз в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg.

"Нам следует повысить цену российской агрессии за счет дополнительных санкций, поставок оружия и большей изоляции Российской Федерации", — заявил Рейнсалу.