Политолог Суздальцев: Китай зависит от США больше, чем США от Китая

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Китай зависит от США больше, чем США от Китая.

Суздальцев заявил, что экономика Китая и США сильно взаимосвязаны. По его мнению, разрыв отношений двух стран обернётся для Пекина сменой власти. А разговоры о том, что Китай накажет США за Тайвань, политолог назвал глупостью.

"Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США", — сказал политолог в беседе с "Украиной.ру".

Суздальцев заявил, что разрыв экономических отношений с Вашингтоном обернётся для США социальными проблемами. По его словам, именно поэтому Китай не двинется в сторону РФ "даже на миллиметр".

При этом Пекин солидарен с Москвой в украинском вопросе и занял выжидательную позицию. Эксперт считает, что Китай не будет помогать России, но воспользуется в своих целях победой Москвы на Донбассе.