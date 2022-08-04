Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Китай зависит от США больше, чем США от Китая.
Суздальцев заявил, что экономика Китая и США сильно взаимосвязаны. По его мнению, разрыв отношений двух стран обернётся для Пекина сменой власти. А разговоры о том, что Китай накажет США за Тайвань, политолог назвал глупостью.
"Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США", — сказал политолог в беседе с "Украиной.ру".
Суздальцев заявил, что разрыв экономических отношений с Вашингтоном обернётся для США социальными проблемами. По его словам, именно поэтому Китай не двинется в сторону РФ "даже на миллиметр".
При этом Пекин солидарен с Москвой в украинском вопросе и занял выжидательную позицию. Эксперт считает, что Китай не будет помогать России, но воспользуется в своих целях победой Москвы на Донбассе.
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