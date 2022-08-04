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Политолог Суздальцев: Китай зависит от США больше, чем США от Китая

Мир

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Китай зависит от США больше, чем США от Китая.

Политолог Суздальцев: Китай зависит от США больше, чем США от Китая

Суздальцев заявил, что экономика Китая и США сильно взаимосвязаны. По его мнению, разрыв отношений двух стран обернётся для Пекина сменой власти. А разговоры о том, что Китай накажет США за Тайвань, политолог назвал глупостью.

"Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США", — сказал политолог в беседе с "Украиной.ру".

Суздальцев заявил, что разрыв экономических отношений с Вашингтоном обернётся для США социальными проблемами. По его словам, именно поэтому Китай не двинется в сторону РФ "даже на миллиметр".

При этом Пекин солидарен с Москвой в украинском вопросе и занял выжидательную позицию. Эксперт считает, что Китай не будет помогать России, но воспользуется в своих целях победой Москвы на Донбассе.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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