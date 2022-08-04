Российский доброволец Сергей Фомченков из отряда "Барс-13" высказался о "чудо-оружии" ВСУ.
По словам Фомченкова, наличие у украинских военных высокоточной западной артиллерии создаёт немало проблем для союзных сил. Однако это не помогает ВСУ идти на серьёзное контрнаступление. Он добавил, что добровольцы постепенно учатся противостоять западной артиллерии. Также в борьбе с неё помогает российская авиация.
"Это не панацея для них, не "чудо-оружие". Оно просто доставляет определенные неудобства и заставляет нас быть более дисциплинированными", — сказал доброволец в беседе с "Украиной.ру".
Союз Добровольцев Донбасса (СДД) возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай. На официальной странице СДД указано, что Союз был создан для объединения и оказания помощи защитникам Донбасса.
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