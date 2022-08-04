The Telegraph: немецкую промышленность ждёт крах без поставок газа из РФ

Германию ожидает рецессия в экономике, если Россия перестанет поставлять в страну газ, сообщает обозреватель британской газеты The Telegraph Тим Уоллес.

Если Россия перекроет поставки топлива в Германию, то основные отрасли немецкого промышленности окажутся под угрозой разрушения, считает автор статьи. Такой сценарий вызовет эффект домино в других сферах.

Специалисты Commerzbank прогнозируют, что дефицит российских энергоресурсов вызовет глубокую рецессию в экономике Германии. Этот кризис можно будет сравнить с тем, который произошёл в 2008 году.

Ранее "Газпром" уменьшил поставки газа по "Северному потоку" до 20%. Причиной такого решения стали трудности с возвратом из ремонта и техобслуживанием оборудования, возникшие после введения санкций.