Кириллов: ВСУ могли обстреливать Донбасс под действием наркотиков

По информации главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, на оставленных украинских позициях нередко обнаруживают наркотические вещества эфедринового и опиоидного типов, которые могут объяснять жестокость и агрессию ВСУ по отношению к жителям ДНР и ЛНР.

На позициях, которые покинули украинские военные, было найдено множество наркотических препаратов, в частности, метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина, сказал Кириллов. Агрессия со стороны ВСУшников могла быть вызвана именно действием этих веществ, предположил он.

"Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса", — объяснил Кириллов.