Эксперт о переговорах с главой КНР: Зеленский ищет соломку, чтобы не утонуть

Президент Украины Владимир Зеленский ввиду своего критического положения, ищет соломинку, за которую можно ухватиться. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменов, комментируя Pravda.Ru желание украинского лидера провести переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы последний повлиял на российского лидера по ситуации на Украине.

"В Китае мудрое руководство, и он ожидает от Си Цзиньпина мудрого совета в этой обстановке, в которой он находится. Китай как раз продемонстрировал даже на примере Пелоси взвешенную, выдержанную позицию. Да, он проводит там военные учения, но он же не идет на Тайвань войной из-за того, что кто-то принял Пелоси. Я думаю, это все подействовало на решение или желание этого Зеленского поговорить с уравновешенным мудрым человеком", — выразил он свою точку зрения.

В то же время эксперт отметил, что китайский лидер вряд ли поможет украинскому главе государства, как, впрочем, не ясен и тот факт, примет ли вообще Си Цзиньпин его предложение о переговорах с учётом того, что у Пекина и Москвы довольно крепкие дружеские отношения.

"Здесь трудно прогнозировать. Здесь только фантазии можно включить. А мне не хотелось по такому серьезному вопросу включать фантазии", — сказал он.

Однако Каменов убеждён, что Китай не будет ни на кого оглядываться в вопросе принятия решения.

"Они имеют собственную точку зрения. Будут принимать самостоятельное решение", — заключил он.

Ранее Зеленский изъявил желание "прямых переговоров" с Си Цзиньпином, чтобы уговорить того повлиять на Владимира Путина.