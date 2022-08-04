Премьер Эстонии Каллас выступила за демонтаж всех советских памятников

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники, которые находятся на территории страны.

По данным Каллас, в Эстонии находится 200-400 таких монументов — больше, чем предполагалось ранее.

"Конечная цель ясна — убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас. Правительство в этом вопросе придерживается единодушного мнения", — сказала премьер.

По её словам, демонтаж необходимо осуществить быстро и безболезненно, однако пока нет никаких сроков. Ситуация на Украине разбередила "старые раны эстонского общества", о которых напоминают советские памятники, подчеркнула Каллас.

Она добавила, что администрация Нарвы не хочет самостоятельно решать проблему танка-памятника Т-34, поэтому Таллин должен вмешаться и добиться сноса монумента.

Премьер отдельно остановилась на проблеме советского танка-памятника Т-34 в Нарве.

"Чтить память погибших не запрещено. Но это надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Под ним даже нет военных захоронений", — сказала Каллас.

Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис пообещал демонтировать и уничтожить памятник Освободителям Риги. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал подлостью заявление градоначальника и выразил надежду, что монумент вернётся в Ригу вместе с российским флагом.