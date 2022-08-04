Суздальцев: ВСУ без Зеленского будут разгромлены

Вся помощь Запада Украине идёт через Зеленского. Он стал неприкасаемым для украинского истеблишмента, поэтому свержение в результате военного переворота ему не угрожает. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт пояснил в беседе с изданием "Украина.ру", что президент Владимир Зеленский подписывает документы, касающиеся выделения Украине денег, гуманитарной помощи и оружия. И это всем выгодно, поэтому трогать его нельзя.

"Без него ВСУ вообще останутся без вооружений и будут разгромлены", — считает аналитик.

По его словам, во время боевых действий противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве страны, которые наблюдаются на Украине, — это вполне естественно. Военные всегда недовольны политиками и наоборот, но ставку на эти противоречия делать не стоит, заключил эксперт.