Вся помощь Запада Украине идёт через Зеленского. Он стал неприкасаемым для украинского истеблишмента, поэтому свержение в результате военного переворота ему не угрожает. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.
Эксперт пояснил в беседе с изданием "Украина.ру", что президент Владимир Зеленский подписывает документы, касающиеся выделения Украине денег, гуманитарной помощи и оружия. И это всем выгодно, поэтому трогать его нельзя.
"Без него ВСУ вообще останутся без вооружений и будут разгромлены", — считает аналитик.
По его словам, во время боевых действий противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве страны, которые наблюдаются на Украине, — это вполне естественно. Военные всегда недовольны политиками и наоборот, но ставку на эти противоречия делать не стоит, заключил эксперт.
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