Генсек НАТО Столтенберг признался, что в юности выступал против альянса

Генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в молодости критиковал это объединение и призывал норвежские власти покинуть альянс.

"В то время мы пели: "Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО", — отметил политик в ходе выступления на мероприятии Рабочей партии.

По словам чиновника, его мнение об альянсе изменилось в 1980-е годы. При этом Столтенберг сказал, что не хотел руководить блоком, поскольку стремился решать социальные и экономические вопросы государства, стать главой Банка Норвегии.

Ранее источник ТАСС заявил, что члены НАТО внимательно следят за ростом напряжённости между Китаем и США. Их отношения обострились из-за визита американской чиновницы Нэнси Пелоси в Тайбэй.