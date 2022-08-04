Польша построит электронный барьер на границе с Россией

Польские журналисты рассказали, что Варшава намерена укрепить границу с РФ электронными системами.

По данным агентства PAP, разработка барьера начнётся уже в этом году. В СМИ отметили, что польские власти расширят периметральную охрану территории.

"На участке границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг", — добавила представитель коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Ранее замглавы МИД республики Павел Яблонский сообщил, что ракета Вооружённых сил Российской Федерации упала рядом с польской границей.