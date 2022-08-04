Foreign Affairs: Китай перешёл в наступление из-за поддержки Тайваня Западом

Украинский конфликт подтолкнул Китай к действиям. Считая, что США и Тайвань преднамеренно нагнетают региональную напряженность, Китай напрямую связывает ситуацию на Украине с безопасностью острова, пишет Foreign Affairs.

В начале СВО Китай долгое время не определялся со своей позицией, поскольку партнёрство с Владимиром Путиным грозило серьёзными репутационными рисками. Спустя почти полгода с момента начала спецоперации КНР в значительной степени определилась со своей позицией: она желала бы, чтобы США и страны Европы истощили свою военную мощь, помогая Украине, а назревающий энергокризис ослабил бы их решимость в вопросе санкций. Тогда Пекин ощутил бы постепенное разрушение трансатлантического единства.

"И хотя в передовых демократических странах общественное мнение о Китае явно ухудшилось, на глобальном Юге Пекин по-прежнему пользуется широким признанием, так как оказывает помощь в развитии и подаёт нужные дипломатические сигналы", — сообщается в публикации.

Одновременно с этим Китай приходит к выводу об опасности, грозящей его собственному окружению независимо от исхода украинского конфликта. Наблюдая за расколом между западными демократиями и различными недемократическими государствами, Пекин беспокоится, что США воспользуются этим для создания экономических, технологических и военных коалиций с целью сдерживания Китая.

"Он (Китай. — Прим. ред.) считает, что Вашингтон и Тайбэй специально нагнетают региональную напряжённость, напрямую связывая украинский конфликт с безопасностью Тайваня. А еще Пекин встревожен тем, что из-за усиления международной поддержки Тайваня будут сорваны его планы по воссоединению", — отмечается в материале.

Из-за подобных выводов о вмешательстве Запада Китай вновь перешёл в наступление, заявляется в публикации. В будущем с большей степенью вероятности КНР будет агрессивно отстаивать свои интересы с целью поиска новых путей обретения глобальной власти и влияния.

"Вторжение на Тайвань по-прежнему маловероятно, однако у Пекина есть множество способов для эскалации напряжённости и без начала вооружённого конфликта. Среди прочего, он может направить свои боевые самолёты для пролёта над тайваньской территорией. А если Пекин пойдёт на более радикальные действия из-за недовольства поведением США в последнее время, это легко может вылиться в полномасштабный кризис", — резюмирует источник.