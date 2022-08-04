Бывший командир националистического полка "Азов"* Максим Жорин рассказал, что большинство боевиков находится на территории следственного изолятора в Еленовке даже после его обстрела и гибели пленных.
"На данный момент большинство азовцев* продолжает находиться на территории Еленовки. Также мы знаем точно, что часть людей вывезли на территорию других СИЗО. Я думаю, это связано с тем, что планируют проводить суды над ними. И также вывезли тех, кто были ранены, в больницы Донецка", — сказал он в эфире украинского телеканала "Интер".
Что касается так называемых главарей нацбата, то их переправили на территорию России.
"Ну и также продолжают находиться на территории Российской Федерации командование "Азова"* - именно командир и все его замы", — заключил он.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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