Климов: призывы Зеленского к Китаю выступить против РФ вызывают недоумение

Призывы украинского президента Владимира Зеленского к руководству Китая "единым фронтом" выступить против РФ вызывают недоумение. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.

По его словам, "американский прихвостня" Зеленский выбрал самое неудачное время, чтобы выразить желание провести личную беседу с председателем Китая Си Цзиньпином для обсуждения конфликта вокруг Украины.

"Зеленский на фоне взрывоопасного скандала с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй призвал КНР "единым фронтом" выступить против… России, ключевого стратегического партнёра Пекина", — отметил Климов.

Сенатор подчеркнул: президент Украины надеется, что Китай будет ради него оказывать влияние на РФ, заставляя "остановить проведение спецоперации". Он добавил, что, следуя такой логике, "киевский пан" скоро начнёт апеллировать к самому Будде.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести прямые переговоры с Си Цзиньпином по поводу специальной военной операции России на Украине.