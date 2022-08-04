Джабаров: США пытаются отвести вину от себя и Киева за Еленовку, обвиняя РФ

По словам сенатора Владимира Джабарова, старания США представить Россию "виновной" в ударе по СИЗО в Еленовке при помощи РСЗО HIMARS путём "фальсификации" данных ясно говорят о намерении Вашингтона самим "отмыться" от сделанного, и оправдать Украину.

"Все же понятно, там найдены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза докажет, что они взорвались в этом месте, где их нашли. Это попытка США заранее обелить свою вину и вину Украины спрятать", — сказал Джабаров в интервью РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что удар по Еленовке — бесчеловечное уничтожение очевидцев действий украинских нацистов, ведь военнопленные уже начали говорить, давая показания, и киевские власти не могли об этом не узнать.

Джабаров напомнил, что в Киеве точно знали местонахождения свидетелей, вдруг ставших для действующей власти опасными. Украинская сторона сама настаивала на размещении их именно в Еленовке.

"И понятно, что это было сделано с единой целью — убрать свидетелей", — добавил Джабаров.

При этом парламентарий уверен, что этим дело не ограничится, и украинские военнослужащие, начавшие говорить, дадут ещё много шокирующих показаний.