Медведев счёл взлом аккаунта во "ВКонтакте" попыткой поссорить РФ и страны СНГ

Бывший руководитель России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал взлом страницы в соцсети "ВКонтакте" проявлением информационной войны. По мнению политика, злоумышленники пытались спровоцировать конфликт между РФ и её союзниками из СНГ.

"Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим", — объяснил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул экс-президент нашей страны, преступники хотели продемонстрировать якобы агрессивность Москвы, показать её "истинные намерения". Зампред СБ отметил, что российские власти выступают за прямой диалог и осуждают тайные сигналы.

Ранее о взломе аккаунта Медведева сообщил его помощник Олег Осипов. Злоумышленники от имени бывшего лидера РФ написали, что россияне должны "навести порядок" в Грузии и Казахстане.