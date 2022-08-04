Лосев: США говорят, что не допустят конфликта с РФ, но поставляют оружие Киеву

Политолог Александр Лосев заявил о противоречивой и лицемерной политике США, при которой они громко говорят о необходимости недопущения военного противостояния с Россией, но в то же время сами регулярно поставляют оружие Киеву.

"(США говорят, что важно. — Прим. ред.) не допустить эскалации войны с Россией, не допустить Третьей мировой войны. И RAND (стратегический исследовательский центр, работающий по заказам правительства и ВС США. — Прим. ред.) то ли они шизофреники, то ли у них работа такая, дают рекомендации прямо противоположные: начать заявлять из всех утюгов, что США и НАТО ни в коем случае не угрожают России, что бы ни происходило дальше на Украине, НАТО и США остаются в стороне от конфликта. При этом необходимо продолжать поставки вооружения Украине и сдерживать Россию санкциями", — сказал Лосев в разговоре с SM-News.

Политолог отметил, что США также заявили, что будут стараться поставлять оружие и готовить украинских военных в таких местах, которые не могли бы быть обстреляны Россией.