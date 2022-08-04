Китай предупредил страны G7 о пересмотре отношений в случае поддержки Тайваня

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин предупредила, что представители Пекина способны изменить отношение к членами "Большой семёрки".

"Если они (представители группы G7. — Прим. ред.) не исправят свою ошибочную позицию по Тайваню, мы будем вынуждены пересмотреть значение диалога", — подчеркнула дипломат во время брифинга.

Ранее она сообщила, что руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И и его японский коллега Ёсимаса Хаяси не смогут провести запланированные переговоры. Причиной послужили высказывания лидеров "Большой семёрки" на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.