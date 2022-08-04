Российские военные почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно повреждённых Антоновского и железнодорожного мостов в районе Херсона. Такое мнение высказали аналитики британской разведки в своём новом отчёте.
"Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост от возможного оборудования для наведения ракет", — заявляют аналитики.
В MI-6 считают, что это "подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем".
Добавим, сегодня зам. главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что система ПВО отразила ракетную атаку противника. Предположительно, ВСУ намеревались обстрелять Антоновский мост.
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