Разведка Британии: ВС РФ "закрыли" Антоновский мост радарными отражателями

Российские военные почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно повреждённых Антоновского и железнодорожного мостов в районе Херсона. Такое мнение высказали аналитики британской разведки в своём новом отчёте.

"Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост от возможного оборудования для наведения ракет", — заявляют аналитики.

В MI-6 считают, что это "подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем".

Добавим, сегодня зам. главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что система ПВО отразила ракетную атаку противника. Предположительно, ВСУ намеревались обстрелять Антоновский мост.