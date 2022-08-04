Блинкен обвинил РФ в использовании Запорожской АЭС как ядерного щита

Запорожская АЭС (ЗАЭС) пугает Запад. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что россияне пользуются ею как ядерным щитом. Со своей стороны, Россия заявила, что не собирается использовать объект в военных целях.

По словам руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, на станции почти нет никакого контроля — об этом сообщает "НГ" со ссылкой на Reuters. А заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий выступил с призывом закрыть небо над станцией и адресовал его ООН. Хотя понятно, что у ООН нет таких полномочий и компетенций.

По мнению экспертов, украинские обстрелы в разы увеличивают риски ЗАЭС.

Тот же Гросси отметил, что россияне контролируют станцию, но на ней есть украинские работники, так что возможны конфликты и даже боевые провокации.

Проблемным моментом также является тот факт, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, и работает она фактически в режиме "как бог да душу положит”.

Блинкен выражается об этом куда нервознее. Так в Нью-Йорке (на полях конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия) Блинкен обвинил Россию в использовании станции как прикрытия.

Украина же требует очередных поставок систем ПРО (противоракетной обороны) якобы для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне — хотя сама ее приближает.

Сегодня Запорожская АЭС является крупнейшим объектом такого типа в Европе. Мощность шести энергоблоков составляет около 6 тыс. мегаватт. В условиях боевых действий станция работает примерно на 70% от полной мощности. Но пока все стабильно.

Насколько велики риски самой ЗАЭС?

Главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко напомнил, что советская станция была построена с учетом возможных атак, событий и проблем "разного характера".

Основное слабое место станции — наличие склада открытого хранения ядерных отходов, который соорудила уже сама Украина. Власти за деньги принимали на территорию чужие отходы, так что хранилища переполнены, и они "открыты" (в отличие от реакторов) для любого военного удара.

Киев об этом прекрасно знает, но продолжает стрелять и по станции, и по Энергодару.

"Чтобы что?" — удивляются эксперты, напоминая, авария на такой АЭС поразит саму Украину, Европу, часть РФ и Белоруссии. — Зачем нужны провокации"? — добавляют они.

Впрочем, провокации могут быть любые: для Украины важен не столько результат, сколько пиар-эффект, информационный повод. К примеру, Украина и США в ходе телефонных переговоров обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях.

Причина проста — официальные лица Киева публично признали, что "народ не тот", в смысле, будет голосовать за вхождение в РФ, а это означает потерю еще около 30% территорий бывшей Украины.

Может, именно поэтому Киев готов устроить Чернобыль-2 на освобожденных территориях (и по всей Европе)?