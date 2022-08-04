Запорожская АЭС (ЗАЭС) пугает Запад. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что россияне пользуются ею как ядерным щитом. Со своей стороны, Россия заявила, что не собирается использовать объект в военных целях.
По словам руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, на станции почти нет никакого контроля — об этом сообщает "НГ" со ссылкой на Reuters. А заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий выступил с призывом закрыть небо над станцией и адресовал его ООН. Хотя понятно, что у ООН нет таких полномочий и компетенций.
По мнению экспертов, украинские обстрелы в разы увеличивают риски ЗАЭС.
Блинкен выражается об этом куда нервознее. Так в Нью-Йорке (на полях конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия) Блинкен обвинил Россию в использовании станции как прикрытия.
Украина же требует очередных поставок систем ПРО (противоракетной обороны) якобы для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне — хотя сама ее приближает.
Сегодня Запорожская АЭС является крупнейшим объектом такого типа в Европе. Мощность шести энергоблоков составляет около 6 тыс. мегаватт. В условиях боевых действий станция работает примерно на 70% от полной мощности. Но пока все стабильно.
Главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко напомнил, что советская станция была построена с учетом возможных атак, событий и проблем "разного характера".
Основное слабое место станции — наличие склада открытого хранения ядерных отходов, который соорудила уже сама Украина. Власти за деньги принимали на территорию чужие отходы, так что хранилища переполнены, и они "открыты" (в отличие от реакторов) для любого военного удара.
Киев об этом прекрасно знает, но продолжает стрелять и по станции, и по Энергодару.
"Чтобы что?" — удивляются эксперты, напоминая, авария на такой АЭС поразит саму Украину, Европу, часть РФ и Белоруссии. — Зачем нужны провокации"? — добавляют они.
Впрочем, провокации могут быть любые: для Украины важен не столько результат, сколько пиар-эффект, информационный повод. К примеру, Украина и США в ходе телефонных переговоров обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях.
Причина проста — официальные лица Киева публично признали, что "народ не тот", в смысле, будет голосовать за вхождение в РФ, а это означает потерю еще около 30% территорий бывшей Украины.
Может, именно поэтому Киев готов устроить Чернобыль-2 на освобожденных территориях (и по всей Европе)?
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