Замглавы МИД Польши Яблонский: ракета ВС РФ упала в 15 км от польской границы

Российские войска нанесли удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины в ходе военной спецоперации. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ракета упала на небольшом расстоянии от польской границы.

Он отметил, что Россия запустила сразу несколько ракет со стороны Чёрного моря, однако украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили "большую часть".

По мнению Яблонского, дата атаки была выбрана неслучайно. В это время на Украину прибыл польский министр иностранных дел Збигнев Рау, который является важным союзником Украины.

"Такого рода атака непосредственно у польской границы, вероятно, должна была также показать, что русские способны на это отреагировать. Это был предупреждающий знак для Польши. Мы должны быть осторожны и не провоцировать Россию", — заявил замглавы МИД в интервью Polsat News.