Президент Украины Владимир Зеленский ищет "прямых переговоров" с Си Цзиньпином, чтобы уговорить того повлиять на Владимира Путина.
Киевский режим, несмотря на бравурные заявления, прекрасно понимает, что ВСУ находятся на последнем издыхании, а союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР продвигаются всё дальше.
Поддержка Запада слабеет с каждым днём, США и Европа пытаются справиться с инфляцией и экономическим кризисом, который вызвали антироссийские санкции. Зеленский решил искать помощи на Востоке, поэтому уже несколько раз запрашивал переговоры с Пекином, рассказал украинский президент гонконгскому изданию South China Morning Post.
Он отметил, что такое "мощное государство, имеющее мощную экономику", способно повлиять Россию. К тому же, напомнил украинский лидер, именно позиция Пекина мешает заключить РФ в полную экономическую изоляцию.
"О чем собирается говорить Зеленский? Денег китайцы (Украине. — Прим. ред.) не дадут, тем более не дадут оружия", — прокомментировал новость военный эксперт Яков Кедми.
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