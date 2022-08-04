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Newsweek: США ожидает "смутное время" в отношениях с Европой из-за России

Мир

Эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл считают, что Америка не сможет в противодействии России постоянно опираться на своих союзников в Европе. Свое мнение аналитики выразили в статье для еженедельника Newsweek.

Newsweek: США ожидает "смутное время" в отношениях с Европой из-за России

Авторы назвали в числе причин экономический кризис, охватывающий Европу, который вызван антироссийскими санкциями. Последние, в свою очередь, спровоцировали резкий рост стоимости энергоносителей, инфляцию и общее подорожание жизни.

Кроме того, указанные факторы уже привели к отставкам в высших эшелонах власти ряда европейских стран. Регион также захлестнула волна забастовок сотрудников ключевых секторов экономики. В дальнейшем общественное недовольство будет нарастать, а беспорядки усиливаться, считают американские эксперты.

В статье отмечается, что некоторые европейские лидеры начинают чувствовать, что их ожидает. Приводятся в пример лидер Венгрии, осудивший санкции против России, и вице-президент Еврокомиссии, который предупредил о сильных "конфликтах и раздорах" в Европе из-за нехватки энергии предстоящей зимой.

Интересам США, которые рассчитывают на своих союзников, всё это не сулит ничего хорошего, делают вывод авторы статьи.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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