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Политолог Гагарин объяснил, зачем Швейцария ввела санкции против РФ

Мир

Политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин прокомментировал Pravda.Ru принятие Швейцарией седьмого пакета санкции ЕС против России.

Политолог Гагарин объяснил, зачем Швейцария ввела санкции против РФ

"Все эти пакеты санкций не окажут сокрушительного воздействия на российскую экономику. После того, как были объявлены первые пакеты, Россия переориентировала свои финансовые, экономические, производственные, промышленные и прочие потоки с Европы на страны Азии, Востока, Африки и Латинской Америки. По сути, их оказывается гораздо больше, чем те 30 с небольшим стран, которые включились в экономическую блокаду РФ", — заявил Гагарин.

Он объяснил, почему Швейцарии присоединилась к санкционному давлению на РФ.

"Смысл участия Швейцарии в санкционном давлении на РФ понятен. Это связано с золотовалютными запасами, обменом и циркуляцией золота в финансовой сфере. Но судя по цифрам, основными партнёрами в этом процессе оказываются страны Азии и Востока. Прежде всего, Индия, которая является одним из потребителей золота", — отметил собеседник издания.

По словам политолога, Швейцария стала ненадёжным партнёром, поэтому Россия не будет сотрудничать с этой страной.

"После того, как Запад проявил себя в качестве недружелюбного и ненадёжного экономического партнёра, российский бизнес и государство уже не хотят иметь дело со Швейцарией. Поэтому выражения "швейцарский банк" и "швейцарская надежность" — это уже оксюморон", — сообщил Гагарин.

Он добавил, что Россия испытывает беспрецедентное экономическое давление, однако антироссийские санкции, прежде всего, больно ударили по странам Запада.

"Под санкциями были и Иран, и Куба, но такого масштабного давления, которое осуществляется на Россию, пожалуй, не было в мировой истории. Но не было и такого ответа. Потому что санкции бьют не по России в большей степени, а по тем, кто их наложил. Подключение Швейцарии к этому пакету не окажет влияния на экономику России", — подчеркнул Гагарин.

В среду, 3 августа власти Швейцарии приняли седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на золото.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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