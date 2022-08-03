Владимир Зеленский рассказал, какие события в мире впервые привлекли его внимание с момента начала спецоперации на Украине. Он назвал новые горячие точки на карте мира.
Своё вечернее обращение к нации украинский лидер посвятил напряжённости в разных частях планеты. Он рассказал о конфликтных ситуациях и угрозах, которые наблюдаются сейчас в других географических локациях.
"Сначала Балканы, потом — Тайвань, теперь, может быть, Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей конфликтности", — сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что Россия "проигнорировала интересы человечности".
Ранее Зеленский признал, что Россия превосходит ВСУ на Донбассе в живой силе. Ситуацию на востоке Украины он назвал адом.
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