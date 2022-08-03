Американцы назвали Зеленского "посмещищем" за его призыв к Китаю

Американских пользователей возмутило предложение украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у Китая не помогать России.

Читатели New York Post назвали Зеленского посмешищем за то, что он возомнил себя тем, кто будет указывать Китаю, что ему нужно делать.

Пользователи выразили недоумение от того, почему США имеют право помогать Украине, а Китай почему-то не должен оказывать содействие России.

"Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?" — спросил один из комментаторов.

Читатели напомнили, что Зеленский сам пляшет под дудку НАТО, выполняя все их указы, и выразили надежду, что он рано или поздно ответит за свои военные преступления.

"Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления", — отметил другой американский пользователь.

Китай уже неоднократно высказывался против несправедливых односторонних антироссийских санкций со стороны США, а также их привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, без каких-либо на то прав.