Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского к Китаю, в котором он призвал его объединиться с Западом для совместного противостояния России.
Захарова смогла объяснить столь неожиданное предложение со стороны президента Украины лишь наступившим "сезоном грибов".
"Грибы пошли. Сезон. Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом", — пошутила Захарова.
О том, что Зеленский принимает запрещённые вещества, и потом под их влиянием делает неожиданные заявления, слухи ходят уже давно. Об этом говорил и бывший главный врач РФ Геннадий Онищенко, и парламентарий Сергей Цеков, предположивший, что Зеленский потребовал репараций для восстановления Украины именно под воздействием запрещённых веществ.
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