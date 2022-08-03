Востоковед об идее Зеленского объединиться с КНР против РФ: "Говорящая голова"

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв Владимира Зеленского к Китаю объединиться против РФ.

Котков уверен, что Зеленский выражает мнение Запада. Он назвал лидера Украины "говорящей головой", относиться к которой серьёзно не стоит.

"Если бы подобные заявления выражали лидеры серьёзных государств, то к этому стоило бы прислушаться, по крайней мере, понять, что они хотят", — объяснил эксперт.

Востоковед считает, что США давят на Китай с целью заставить его перестать даже словесно поддерживать Россию и присоединиться к антироссийским санкциям.

Котков предположил, что Зеленский обратился к Китаю в свете визита Нэнси Пелоси на Тайвань

"Простите, что такое Украина, что такое Китай. Это же совершенно несравнимые вещи. И Китай размениваться Россией ради Украины совершенно не будет. Что такое экономические связи Китая с Украиной и что такое экономические связи России и Китая? И что такое экономические связи Китая с Соединенными Штатами и с ЕС? Это еще больше, чем экономические связи Китая с Россией и уж тем более с Украиной", — объяснил знаток Востока.

Котков не сомневается, сто КНР будет продолжать поддерживать Россию

"Китай прекрасно понимает, что они следующие кандидаты на разбор", — выразил свою точку зрения эксперт.

Востоковед отмечает, что Китай проявляет чрезвычайную осторожность в рамках деловой активности.

"Китайские компании просто боятся попасть под санкции, потому что Китай на экономику США и ЕС больше завязан, чем на Россию", — объяснил Котков.

Политолог Александр Ведруссов выразил уверенность в том, что Китай ответит жёстко после визита Пелоси в Тайвань.