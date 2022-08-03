Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Алёхин: "ВСУ не будут цепляться за Харьков зубами"
Киев: разорвём отношения с Минском, когда их армия перейдёт границу
Анпилогов: Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
"Газпром" отказался забирать из Германии турбину для "Северного потока"
На Украине готовят план эвакуации населения на случай “вторжения из Белоруссии”
Милонов о демонтаже памятника Освободителям Риги: "Наши МиГи сядут в Риге"
Рожин: Россия заставит Украину платить за теракты, признав её "террористом"
Благотворительность: эксперт пояснила, как не попасть на мошенников на улице
"Поезд Победы" прибыл во Владимир

Востоковед об идее Зеленского объединиться с КНР против РФ: "Говорящая голова"

Мир

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв Владимира Зеленского к Китаю объединиться против РФ.

Востоковед об идее Зеленского объединиться с КНР против РФ: "Говорящая голова"

Котков уверен, что Зеленский выражает мнение Запада. Он назвал лидера Украины "говорящей головой", относиться к которой серьёзно не стоит.

"Если бы подобные заявления выражали лидеры серьёзных государств, то к этому стоило бы прислушаться, по крайней мере, понять, что они хотят", — объяснил эксперт.

Востоковед считает, что США давят на Китай с целью заставить его перестать даже словесно поддерживать Россию и присоединиться к антироссийским санкциям.

Котков предположил, что Зеленский обратился к Китаю в свете визита Нэнси Пелоси на Тайвань

"Простите, что такое Украина, что такое Китай. Это же совершенно несравнимые вещи. И Китай размениваться Россией ради Украины совершенно не будет. Что такое экономические связи Китая с Украиной и что такое экономические связи России и Китая? И что такое экономические связи Китая с Соединенными Штатами и с ЕС? Это еще больше, чем экономические связи Китая с Россией и уж тем более с Украиной", — объяснил знаток Востока.

Котков не сомневается, сто КНР будет продолжать поддерживать Россию

"Китай прекрасно понимает, что они следующие кандидаты на разбор", — выразил свою точку зрения эксперт.

Востоковед отмечает, что Китай проявляет чрезвычайную осторожность в рамках деловой активности.

"Китайские компании просто боятся попасть под санкции, потому что Китай на экономику США и ЕС больше завязан, чем на Россию", — объяснил Котков.

Политолог Александр Ведруссов выразил уверенность в том, что Китай ответит жёстко после визита Пелоси в Тайвань.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Экономика и бизнес
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.

Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Мир. Новости мира
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Любовь Степушова Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод" Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Мир. Новости мира
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Силовые структуры
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Последние материалы
Востоковед об идее Зеленского объединиться с КНР против РФ: "Говорящая голова"
Алёхин: "ВСУ не будут цепляться за Харьков зубами"
Киев: разорвём отношения с Минском, когда их армия перейдёт границу
Анпилогов: Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод"
"Газпром" отказался забирать из Германии турбину для "Северного потока"
На Украине готовят план эвакуации населения на случай “вторжения из Белоруссии”
Как губернатор Беглов и дважды лже-академик Креймер российское казачество поднимали
Милонов о демонтаже памятника Освободителям Риги: "Наши МиГи сядут в Риге"
Рожин: Россия заставит Украину платить за теракты, признав её "террористом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников