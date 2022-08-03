В США предрекли крах ВСУ при наступлении на южные регионы Украины

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что армия Украины будет разбита, если попытается атаковать южные регионы, находящиеся под контролем России. Своё мнение он выразил в статье, опубликованной изданием 19Fortyfive.

По словам Дэвиса, попытка ВСУ отбить у России Херсонскую и Запорожскую области не увенчается успехом. При таком сценарии украинская армия рискует понести огромные потери, потерять западную технику и утратить большую территорию.

Офицер убеждён, что Украине не удастся организовать крупномасштабное наступление без опытных военных, большую часть которых ВСУ уже потеряла. Он напомнил, что значительное число кадровых украинских военных погибли в боях, и теперь Вооружённые силы страны состоят в основном из новобранцев, которые не имеют опыта участия в боевых действиях. При нападении на южные регионы украинские войска столкнутся с противником, который превосходит их в живой силе, артиллерии и авиации.