Молдавский лидер Майя Санду сказала, что рассчитывает на поддержку Вашингтона в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами на территории республики.
По информации представителей президента Молдавии, глава страны побеседовала с членом Конгресса Штатов Эриком Суолуэллом. Чиновники поговорили о региональной безопасности и партнёрстве Кишинёва и Вашингтона.
"Санду выразила надежду, что США помогут преодолеть нынешние кризисы", — заявили в пресс-службе президента.
Также политик подчеркнула, что ситуация в республике ухудшилась из-за боевых действий на Украине. Вместе с этим глава Молдавии поблагодарила американские власти за поддержку экономического развития страны.
Ранее её бывший лидер Игорь Додон призвал Санду "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров по стоимости российского газа. Ещё политик выступил за организацию досрочных президентских и парламентских выборов.
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Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.