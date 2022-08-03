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Президент Молдавии Санду выразила надежду на помощь США в преодолении кризисов

Мир

Молдавский лидер Майя Санду сказала, что рассчитывает на поддержку Вашингтона в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами на территории республики.

Президент Молдавии Санду выразила надежду на помощь США в преодолении кризисов

По информации представителей президента Молдавии, глава страны побеседовала с членом Конгресса Штатов Эриком Суолуэллом. Чиновники поговорили о региональной безопасности и партнёрстве Кишинёва и Вашингтона.

"Санду выразила надежду, что США помогут преодолеть нынешние кризисы", — заявили в пресс-службе президента.

Также политик подчеркнула, что ситуация в республике ухудшилась из-за боевых действий на Украине. Вместе с этим глава Молдавии поблагодарила американские власти за поддержку экономического развития страны.

Ранее её бывший лидер Игорь Додон призвал Санду "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров по стоимости российского газа. Ещё политик выступил за организацию досрочных президентских и парламентских выборов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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