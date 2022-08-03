Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула остров Тайвань и посетила Южную Корею. Самолёт SPAR19 приземлился на территории военной базы Вашингтона Осан.
По данным платформы Flightradar, американский политик находится в Южной Корее. Как отметили местные журналисты, Пелоси остановится в отеле в 17:00 по московскому времени.
Известно, что чиновница намерена встретиться с председателем парламента республики Ким Чжин Пхё.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предрёк новые визиты западных чиновников на Тайвань. Также министр призвал первое лицо республики, председателя парламента Викторию Чмилите-Нильсен посетить Тайбэй.
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