Кепенис: власти "играют с судьбой Литвы", призывая первое лицо посетить Тайвань

Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй заявил, что Вильнюс готов противостоять авторитарным режимам вместе с Вашингтонам. При этом руководитель МИД республики Габриэлюс Ландсбергис предрёк похожие поездки на Тайвань со стороны других лидеров.

"США шире открыли двери Тайваня", — сказал министр, слова которого приводит EADaily.

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства призвал председателя литовского парламента Викторию Чмилите, которая является первым лицом государства, посетить остров. По мнению Ландсбергиса, китайские власти не станут жёстко реагировать на подобную поездку.

Как напомнили журналисты, КНР прекратил экспорт товаров в Литву. Евросоюз в свою очередь проигнорировал экономический конфликт Вильнюса и Китая.

Известно, что Чмилите отказалась в ближайшее время лететь на остров. В СМИ связали это решение с отсутствием привилегий от укрепления отношений с Тайбэем. Председатель парламента Литвы напомнила, что в июле республику посетила тайваньская делегация. В тот раз президент и премьер официально не беседовали с представителями острова.

Литовский депутат Дайнюс Кепенис раскритиковал предложение руководителя МИД страны отправиться на Тайвань.

"Детская безответственность или заведомо преступные игры с судьбой государства и народа должны закончиться", — подчеркнул политик.