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Украина может мобилизовать ещё полмиллиона человек

Мир

Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что Вооружённые силы Украины могут при необходимости пополниться ещё на 500 тысяч человек.

Украина может мобилизовать ещё полмиллиона человек

"В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", — сказал Ковальчука в беседе с изданием "Фокус".

По его словам, ВСУ нужно больше западного тяжёлого вооружения. Что касается американских реактивных систем залпового огня HIMARS, то Украина ещё не потеряла ни одну из них, отметил генерал.

В среду, 3 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия уничтожила шесть РСЗО HIMARS, однако Пентагон опроверг слова главы Минобороны. Пресс-секретарь оборонного ведомства США Тодд Брессейл сообщил, что Россия не предоставила доказательств ликвидации HIMARS.

В прошлом месяце глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что численность ВСУ составляет более одного миллиона человек. В беседе с телеканалом Newsmax украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ежедневные потери Украины составляют 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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