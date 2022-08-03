Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что Вооружённые силы Украины могут при необходимости пополниться ещё на 500 тысяч человек.
"В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", — сказал Ковальчука в беседе с изданием "Фокус".
По его словам, ВСУ нужно больше западного тяжёлого вооружения. Что касается американских реактивных систем залпового огня HIMARS, то Украина ещё не потеряла ни одну из них, отметил генерал.
В среду, 3 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия уничтожила шесть РСЗО HIMARS, однако Пентагон опроверг слова главы Минобороны. Пресс-секретарь оборонного ведомства США Тодд Брессейл сообщил, что Россия не предоставила доказательств ликвидации HIMARS.
В прошлом месяце глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что численность ВСУ составляет более одного миллиона человек. В беседе с телеканалом Newsmax украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ежедневные потери Украины составляют 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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