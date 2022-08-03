Депутат Милонов о визите Пелоси на Тайвань: "Китай ответит, значит, будет война"

Член Госдумы Виталий Милонов прокомментировал рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. По словам российского депутата, представители Вашингтона ожидают "гневную реакцию" Пекина на нарушение суверенитета страны.

"Китай ответит, значит, будет новая война", — подчеркнул парламентарий, слова которого приводит ФАН.

При этом Милонов отметил, что за вооружённым конфликтом США и КНР последует распад Штатов. Как заявил член ГД, мировая общественность начинает осознавать ненадёжность Вашингтона как союзника.

"Это будет концом Соединённых Штатов", — заключил депутат.

Ранее политолог Тед Карпентер сказал, что Пекин способен начать военную спецоперацию по типу российской миссии на Украине. По мнению эксперта, американским чиновникам стоит серьёзнее относиться к предупреждениям китайских властей.